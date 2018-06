Al via la 1^ Voga del Golfo Paradiso

Sei miglia di puro mare, divertimento e un panorama unico che gli organizzatori della Voga del Golfo Paradiso, vogliono far conoscere e valorizzare sempre più. Si tratta dell’esordio per una manifestazione non competitiva e aperta a tutti, organizzata dai comuni di Pieve Ligure, Sori, Recco e dalle rispettive Pro Loco che coniuga sport, divertimento e gusto visto che all’arrivo non mancheranno le trofie al pesto di Sori e la focaccia di Recco.

L’evento si svolge domenica 17 giugno, con partenza alle ore 9 (ritrovo dalle 7:30) da Recco con andata e ritorno sulla spiaggia dove si svolgerà anche il ristoro di fine evento. Insomma un evento che vuole essere totale comprendendo il lato sportivo, ma anche e soprattutto del godimento di un panorama unico che si vuole sempre più portare alla ribalta.