Aeroporto di Genova, inaugurata oggi la tratta verso Tel Aviv del vettore Israir

Genova. Israir, la seconda compagnia aerea israeliana e quella in più forte espansione, è la prima a lanciare un volo diretto tra Tel Aviv e Genova a partire da oggi. Quest’anno il vettore opererà un volo settimanale ogni sabato. Il volo sarà utilizzato dai turisti in visita nella città ligure, ma anche dai crocieristi di MSC Crociere, che ha a Genova il suo homeport.

«Siamo felici di aprire una nuova rotta che consentirà ai turisti in arrivo da Israele di visitare Genova e i suoi dintorni, ma che render anche più semplice il viaggio per i viaggiatori che vorranno scoprire Israele, dove il numero di visitatori italiani è in costante crescita», ha dichiarato Gil Stav, Direttore Marketing e vendite di Israir.

Negli ultimi mesi il Comune di Genova ha lavorato fianco a fianco con la compagnia aerea per promuovere la città in Israele, anche offrendo al management del vettore un viaggio alla scoperta della città e delle sue bellezze.

«La presenza di visitatori israeliani a Genova continua a crescere costantemente. – dice Elisa Serafini, Assessore al Marketing territoriale del Comune di Genova – È un trend positivo che vogliamo supportare e promuovere a beneficio delle nostre attività commerciali, industriali e turistiche. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato con le istituzioni israeliane per sviluppare accordi di collaborazione e partnership culturali: da questo autunno, Israele sarà l’ospite d’onore del Festival della Scienza».

Questi contatti hanno già dato a Genova una grande visibilità in Israele: lo scorso aprile una troupe di Keshet Channel, il principale canale televisivo israeliano, ha scelto Genova per le riprese di un episodio di “The Feed”, il programma di cucina condotto da Michal Ansky, uno dei giudici di MasterChef Israele.

Inoltre lo scorso fine settimana un gruppo di giornalisti israeliani ha scoperto le bellezze di Genova, dai Palazzi dei Rolli ai “caruggi”, dalle botteghe storiche ai sapori della cucina genovese, incluso l’immancabile Pesto.

«Siamo estremamente soddisfatti dell’avvio di questo volo e siamo grati a Israir per avere deciso di investire sul nostro territorio. – dice Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova – Oggi diamo il benvenuto ai primi viaggiatori in arrivo da Tel Aviv. Siamo certi che Genova attrarrà sempre più visitatori da Israele, anche grazie all’impegno del Comune nel promuovere il nostro territorio e grazie all’attrattiva delle crociere. Siamo certi che questo volo sarà solo il primo passo di una lunga e fruttuosa collaborazione con Israir».