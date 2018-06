Aeroporto chiuso “per buio”. Black out manda in tilt traffico aereo. Voli cancellati e disagi

Genova. Un corto circuito ad una centralina elettrica e le luci che si spengono. La pista d’atterraggio al buio, e strumentazioni ko: l’aeroporto Cristoforo Colombo chiuso “per buio”.

E’ successo ieri sera verso le 21,30 ma le conseguenze si sono fatte sentire ancora stamattina, a causa della mancanza di aerei: gli ultimi voli in arrivo della giornata di ieri, infatti, sono stati cancellati. Di conseguenza questa mattina i mezzi non erano a Genova.

L’impianto ” saltato” non è gestito direttamente da Aeroporto di Genova, ma da Enav, l’ente nazionale per l’assistenza al volo, responsabile anche del controllo del traffico aereo. I tecnici hanno lavorato tutta la notte per risolvere il problema. Solo all’alba si è tornati alla regolarità.

Tanti i disagi per chi ieri doveva raggiungere Genova: il proveniente da Roma delle 21,40 è stato cancellato, come anche quello delle linea Catania-Genova.

Cancellati anche i primi voli in partenza questa mattina: quello per Roma delle 6.30 (Alitalia), Monaco delle 6.40 (Lufthansa), Parigi delle 6.40 (Airfrance).