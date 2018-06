Genova. Quadriennale per Perin: questo l’accordo che il portiere del Genoa è in procinto di firmare con la Juventus, un trasferimento che suona come un passo avanti nella carriera e un saluto al team che l’ha portato in azzurro.

Il Genoa ci guadagna dodici milioni di euro fissi, più tre variabili in base a presenze, obiettivi e traguardi. Il team torinese ha in agenda già le visite mediche, dopodiché la firma del contratto sarà solo una formalità. manca ancora il passaggio ufficiale, dunque, ma si parla già delle cifre che percepirebbe il portiere in arrivo dalla Liguria: a Perin andrebbero ben 2.5 milioni di euro a stagione, praticamente uno zero in più di quanto è pagato in rossoblù.

Per Perin si prevede una partenza in panchina, alle spalle del titolare Szczesny, al quale andrà la maglia numero 1 di Buffon: tuttavia il portiere della Nazionale confida di riuscire a contendere le presenze al polacco e ritagliarsi spazi crescenti in bianconero. La tradizione bianconera vede spesso il team investire sugli italiani e in questo caso potrebbe essere un’ottima scelta anche per la Nazionale di Mancini.