In 83 per la Super Leivi 2018

La scorsa settimana è andata in scena la nona edizione della Super Leivi organizzata dall’Atletica Entella Running. Nata nel 2010, la maifestazione ha visto aumentare la propria importanza anno dopo anno. 83 i partecipanti dell’edizione 2018, un numero considerevole considerato il periodo che prevede un fitto calendario podistico.

9,8 km di fatica, ma anche di paesaggi splendidi in un clima di grande amicizia, la Super Leivi si distingue sempre per questo dato di estrema sportività della manifestazione. In una bella giornata di sole la lotta per il primo posto è stata fra Carlo Rosiello e Lorenzo Gadaleta che alla fine cede per soli 3”. Rosiello si laurea campione dell’edizione 2018 quindi con il tempo di 39’36”. Terzo Edwin Cumbicus che chiude in 41’42” aggiudicandosi il bronzo.

Ai piedi del podio troviamo Marco Denevi. Quinta posizione per Marco Spagnoli mentre Diego Martini, al settimo posto, è primo nella categoria Over 50. Appena dietro di lui la vincitrice femminile, Stefania Arpe che quindi trova un ottimo ottavo posto. Chiudono la classifica dei primi dieci Nicholas Pasquale e Filippo Belgrano.

In 12^ posizione c’è Valentina Pippo che è seconda femminile col tempo di 47’56”, precedendo ampiamente Giulia Alberti, terza. Fra i vincitori di categoria troviamo poi Jonathan Romaggi che in 48’52” fa registrare il miglior tempo fra gli under; Roberto Porra è 1° Leivi, mentre Elio Paronuzzi vince nella Over 60. Più dietro si classifica Alice Lambruschini che è 1^ Under Femminile.