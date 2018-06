30 giugno, 1 luglio in Val D’Aveto, Graveglia e Sturla torna il Festival delle 4 province

Genova. Da sabato 30 giugno a domenica 1 luglio il Consorzio Una Montagna di Accoglienza nel Parco porterà le Valli Aveto, Graveglia e Sturla alla seconda edizione del Festival delle 4 Province, organizzato da Doorway To, l’associazione che promuove l’identità dei vari versanti appenninici delle province di Alessandria, Genova, Piacenza e Pavia.

Tema del Festival saranno “le connessioni innovative” delle valli delle 4 Province, che creano una rete capace di promuovere e valorizzare l’inestimabile patrimonio di natura, storia e cultura del nostro territorio che, seppur separato da confini amministrativi, affonda le radici in tradizioni e modi di vivere comuni, che si sono trasmessi lungo la fitta trama di cammini della via del sale. Oggi i borghi delle quattro province sono accomunati da una nuova sfida: contrastare la marginalità derivata dallo spopolamento delle aree interne, attivando strategie comuni di rilancio dei territorio, che indiscutibilmente passano dal turismo.

Il Festival prenderà il via ufficialmente venerdì 29 giugno: saranno tre giorni ricchi di appuntamenti con la musica, la storia, la gastronomia e le arti che invaderanno le vie e le piazze di Volpedo, storicamente porta di accesso valliva tra la pianura e il mare. Noi saremo presenti da sabato a domenica con un ricco programma:

sabato 30 giugno

Proiezione film Ritorno sui Monti Naviganti al Museo Pellizza. Durata 30 minuti, prenotazione visione davanti al Museo

domenica 1 luglio

10:30 – 13 Convegno “Le 4 Province, dove eravamo rimasti? – Intervista al territorio tra passato, presente e futuro” presso lo spazio dibattiti al mercato coperto. Per il nostro Consorzio l’occasione per presentare il progetto Tesori Nascosti del Mediterraneo e l’esperienza del Consorzio turistico delle Valli del Parco dell’Aveto.

15:30 – 16 I cavalli selvaggi del Parco dell’Aveto, presentazione presso lo spazio dibattiti al mercato coperto. Esperienza unica in Italia di cavalli allo stato brado, raccontata da Evelina Isola, Guida Escursionistica Ambientale e naturalista studiosa dei comportamenti sociali dei cavalli dell’Aveto e promotrice del progetto Wild Horsewatching.

Proiezione cortometraggio Storie di Fungi al Museo Pellizza. Durata 12 minuti, prenotazione visione presso la postazione del nostro Consorzio nell’area del mercato coperto.

Il programma completo degli eventi, che comprende anche appuntamenti “fuori Festival”, è consultabile sul sito festival4province.jimdofree.com