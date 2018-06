22enne di Busalla morto dopo un’incidente sul lavoro, l’azienda apre un’indagine interna

Genova. Oltre ai carabinieri, anche la Sli, l’azienda dove il 22enne di Busalla Davide Olivieri è stato travolto da un muletto ed è poi morto in ospedale, ha aperto un’indagine interna.

La ditta della Società internazionale lubrificanti ha diffuso una nota in cui, dopo avere dichiarato la chiusura per lutto e avere espresso solidarietà alla famiglia, spiega che “l’azienda ha aperto un’indagine interna e si è messa da subito a completa disposizione delle autorità perché sia fatta piena luce sulla dinamica dell’incidente”.

Il 22enne, operaio per l’azienda, era in possesso di valido patentino per la conduzione di carrelli industriali. Aveva frequentato e superato tutti i corsi di formazione sulla sicurezza organizzati dall’azienda. “Tutti i muletti in servizio presso Sli – si legge – sono sottoposti a manutenzione trimestrale come prevede la normativa in materia: il carrello condotto dal giovane operaio aveva superato positivamente i controlli lo scorso 4 aprile”.

L’incidente è avvenuto a Vignole Borbera, nell’alessandrino, nel pomeriggio di mercoledì. Soccorso dai colleghi poi dal 118 era stato portato in ospedale ad Alessandria, dove è morto per le ferite riportate.