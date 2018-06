22-23 giugno, torna la “trofiata di Sori”, per l’occasione anche treni straordinari

Sori. “Correva l’anno 1980 e nell’entroterra di Sori, nella frazione di San Bartolomeo, si festeggiava la tradizionale castagnata ed è durante quel periodo, contraddistinto da grande vitalità e dinamismo, che nacque nel bosco la festa dedicata alle trofie, rigorosamente fatte a mano, assieme allo storico Pastificio Novella. Passato qualche anno la festa si spostava nel centro di Sori, dove le trofie venivano distribuite in spiaggia a tutti i bagnanti, anticipando ampliamente i movimenti dello street food e del km 0”, racconta Giorgio Rezzano del Pastificio Novella.

Passano gli anni e la festa assume dimensioni e importanza regionale le trofie, simbolo di una cultura e di un’eccellenza gastronomica sono sempre più conosciute. “Oggi la trofiata rappresenta un importante appuntamento dedicato alla promozione del nostro territorio – spiega Gian Luca Massa Presidente della Pro Loco Sori – e la fruttuosa collaborazione fra la famiglia Novella e la Pro Loco ha portato a creare uno sviluppo importante per tutta la comunità. Le trofie e i condimenti vengono infatti offerti dal Pastificio alla Pro Loco, a favore delle attività che svolgiamo durante l’anno. In questi 33 anni – conclude il Presidente, decine di migliaia di persone hanno avuto il piacere di gustare le trofie di Sori e di raccontarne l’esperienza. Lo stesso avviene per i volontari della manifestazione che nel corso degli anni hanno visto succedersi tramandando di generazione in generazione la sapienza gastronomica locale”.

Arrivati all’edizione numero 33 quest’anno il Comune di Sori e la Pro Loco organizzano il 22 e il 23 giugno una due giorni di festa, musica e divertimento. Il menù prevede tre tipi diversi di trofie: le classiche ma sempre apprezzate, trofie di Sori al pesto, le integrali con farina macinata a pietra e pesto mediterraneo e quelle di castagna con salsa di noci. Oltre agli stand gastronomici sarà presente il caratteristico food truck del Pastificio. La sagra pone anche grande attenzione all’ambiente e alla raccolta differenziata e già da qualche anno si fregia della denominazione di Ecofesta utilizzando solo prodotti ecologici e biodegradabili.

Venerdì 22 giugno dalle ore 21.30 animerà la serata il duo cabarettistico composto da Enrique Balbontin & Andrea Ceccon, noti fra l’altro per la “tipica accoglienza turistica”.

Sabato 23 giugno la serata si movimenta con il Bloco Ja È, una street band che, in stile carioca, farà ballare a ritmo di samba e balli brasiliani. Entrambe le serate prevedono ingresso gratuito.

Quest’anno il Comune, grazie alla collaborazione con la Regione e Trenitalia ha richiesto e ottenuto fermate straordinarie dei treni nella stazione di Sori che sarà servita da inizio a fine manifestazione. Per chi invece giunge a Sori in macchina sarà attivo un servizio di navetta gratuita che collegherà il centro di Sori al parcheggio della stazione di Pieve Ligure.