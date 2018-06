Grande exploit del Rowing Club Genovese ai campionati liguri

Sempre al top il Rowing Club Genovese ai campionati liguri di domenica scorsa. Sono ben 10 i titoli portati a casa dagli atleti della squadra agonistica, e tante altre medaglie per la squadra giovanile. Ad aprire le danze è stato Riccardo Zurzolo vince due volte, nel 1x cadetti maschile e nel 4x cadetti misto Canottieri Argus. Lapo Veca e Daniele Carbone sono invece secondi nel 2- cadetti Maschile e primi nel 2x cadetti maschile.

Il 2x Allievi B di Gabriele Loiacono e Edoardo Maria Barabino è secondo dietro alla Canottieri Sampierdarenesi di Anfosso e Guidi-Colombi. Nel 7,20 Allievi C maschile Gabriele Schiavi porta a casa l’oro, mentre Fabrizio Calder è quarto. Per il settore giovanile femminile Martina Sotgia vince il 2x Cadette assieme alla compagna della canottieri Argus, Maccaferri Lisa.

Per la squadra agonistica, il primo titolo arriva da Giada Danovaro e Benedetta Gaione nel 2x ragazze femminile, le quali faranno doppietta anche nel 4x junior femminile assieme a Marta Cavolata e Lucia Rebuffo. A seguire Giorgio Casaccia Gibelli e Giacomo Costa nel 2- senior maschile centrano anche loro l’obiettivo vincendo la finale A, davanti ai compagni di squadra Jacopo Danovaro e Giacomo Cappannelli che chiudono in terza posizione.

Stesse posizioni per entrambi gli equipaggi anche nel 2x senior maschile e quindi doppio titolo ligure per Giorgio Casaccia GIbelli. Doppietta per Maria Ludovica Costa, neo-vicecampionessa europea , che vince due titoli nel singolo e nel doppio junior femminile, assieme alla compagna Lucia Rebuffo. Poco dopo anche Francesco Polleri nel singolo ragazzi maschile è medaglia d’oro. L’8+ senior maschile di Costa Giacomo, Michele Rebuffo, Lorenzo Brusato, Lorenzo Keyes, Emanuele Farinini, Leonardo Bava, Edoardo Nizzi, Francesco Squadrone e il timoniere, neo-campione europeo, Alessandro Calder, centrano l’obiettivo e conquistano il titolo nella specialità più prestigiosa.

A chiudere la giornata ci pensa la squadra senior: 4- maschile composto da Lorenzo Keyes, Lorenzo Brusato, Francesco Squadrone e Edoardo Nizzi e il 4x maschile di Leonardo Bava, Marco Farinini, Edoardo Marchetti e Michele Rebuffo che portano a casa il 9° e il 10° titolo di giornata. Il Rowing Club Genovese è primo fra le società Liguri come titoli regionali conquistati.