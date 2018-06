Giuly cerca casa: dal rifugio Sherwood la storia di una cagnolina che potrà darvi tanto amore

Genova. Torniamo ancora una volta al rifugio Sherwood, in Val Bisagno, una struttura molto valida per l’accoglienza di cani abbandonati o sfortunati. I volontari ci hanno raccontato tante storie di cercafamiglia. Oggi per la rubrica #portamiacasa scopriamo quella di Giuly.

Giuly è una cucciola di circa 12 mesi, di taglia molto piccola. E’ stata una cagnolina che, nella sfortuna, ha trovato la salvezza: vagava per le strade di Formia finché, un giorno, una macchina non l’ha investita. Un nostro adottante, assistendo alla scena, è corso a soccorrerla e l’ha portata in clinica.

Giuly, fortunatamente, è uscita illesa dall’incidente. Si è tentato di rintracciare un possibile proprietario ma, non essendosi fatto avanti nessuno e, non avendo la cagnolina né medaglietta né microchip, si è confermata l’ipotesi di una precedente vita da randagia.

Giuly, dopo essere stata visitata, vaccinata e chippata, è arrivata a Sherwood. A causa di quanto ha vissuto, è una cagnolina un po’ spaventata di fronte alle persone sconosciute e intimidita da cani eccessivamente esuberanti mentre affianca volentieri compagni a quattro zampe calmi e non invadenti. Si cerca una famiglia dolce e paziente che possa dare a Giuly il tempo di conoscere ciò che la circonda affinché possa sbloccarsi definitivamente. Si affida con obbligo di sterilizzazione.

Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento, chiamate il numero 349 71 82 222; vi aspettiamo presso il Rifugio Sherwood – NoiRandagi Onlus, Via Bavari 37 R. Mail: info@noirandagi.it