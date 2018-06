13 cuccioli, un pit bull “nonnino” e un gattone dolcissimo: ecco i cercafamiglia del canile di Monte Contessa

Genova. Oggi per la nostra rubrica quotidiana #portamiacasa torniamo al canile di Monte Contessa per un incontro davvero super.

Ecco la carica dei 13. “Sperando che il numero vi porti fortuna al canile vi aspettano ben 13 cuccioli”, dicono i volontari di Una onlus. Maschietti e femminucce, ansiosi di imparare e conoscere il mondo.

E poi c’è un gattone dolcissimo, Vero.

Splendido di circa 3 anni, dolcissimo, coccolone e in cerca di tanto amore. Purtroppo la sua mamma umana non può più occuparsene, e la gattina che viveva con lui si è lasciata morire…VERO si trova improvvisamente senza i suoi affetti e senza la sua casa, ma nonostante questo è un gatto che non si demoralizza, è gioioso e aspetta fiducioso una nuova famiglia amorevole.

VERO è castrato e testato FIV e FELV negativo, e va d’accordo con gli altri gatti!

Ma veramente permettiamo che VERO rimanga ancora in canile ?!… Incredibile, ma VERO esiste e sta aspettando proprio te!

Infine Sandokan, nonnino pit bull detto “Ciondolino” per via della sua buffa andatura saltellante, Sandokan è uno degli ospiti più anziani in canile.

Dolcissimo, bravo in passeggiata e molto coccolone con chi conosce. Non ama i gatti e con i cani va a simpatie. L’ideale sarebbe un’adozione come “figlio unico” senza altri animali in casa. Venite a conoscerlo!!! La sua dolcezza e simpatia vi travolgeranno!!!

Per informazioni contattare:

Associazione Una Onlus

Via Rollino 92n 16154 Genova

Per info: adozioni@unaonlusgenova.it

Telefono: 010 650 0617