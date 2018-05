Genova. Zephyr trading e Cus Genova ancora appaiate in vetta alla Serie C maschile di pallavolo: i due team mantengono una lunghezza sulla Spedia volley e due sulla Admo, margini che, a un turno dal termine, potrebbero essere decisivi.

Gli spezzini hanno vinto in tre set in casa contro l’Albisola volley, mentre il Cus di Gerry Grotto ha prevalso sulla Pallavolo Futura Avis Bertoni: tre punti per ciascuna capolista e classifica della Serie C ancora in stasi. Tre set a zero anche per la Spedia volley, che ha superato nella sfida di La Spezia il Santa Sabina; la Admo, invece, ha conquistato i suoi tre punti in trasferta, andando a vincere a Chiavari contro la 3 Stelle villaggio.

L’Olympia Voltri rimane in fondo alla classifica, con nove punti e quasi nessuna possibilità di agganciare la Pallavolo Futura Avis Bertoni, penultima. Un punto più avanti la Volley Colombiera Sarzana project, che ha superato la Futura proprio vincendo contro Voltri: l’Olympia ha ceduto in quattro set nella palestra di Sarzana.

Vittoria casalinga, infine, per la Grafiche Amadeo Sanremo, che ha messo a segno una vittoria per 3-0 contro la Avis volley team Finale, di Finale Ligure.

L’ultimo turno deciderà la sorti del campionato: domenica a Lavagna si recherà la Zephyr, sfidando la Admo che già ha fermato al tie break il Cus. I genovesi, invece, saranno di scena ad Albisola; a Finale Ligure, invece, la Spedia. La Serie C si deciderà tra sabato e domenica, in tre sfide che terranno alta l’attenzione su questo campionato.