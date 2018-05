World Migratory Bird Day, giornata dedicata al birdwatching nel Beigua Geopark

Genova. Il 12 maggio in tutto il mondo si celebra la Giornata Mondiale degli Uccelli Migratori, iniziativa a cui tradizionalmente aderisce anche il Beigua Geopark con una giornata di birdwatching per grandi e piccini in compagnia dell’ornitologa Gabriella Motta.

Dall’inizio della primavera i grandi veleggiatori attraversano i cieli del Beigua e in questo periodo è iniziato il passaggio dei falchi pecchiaioli: alzando gli occhi al cielo, aiutati da un binocolo potremo avvistare i maestosi rapaci volteggiare tra le cime del Parco e imparare a riconoscerli grazie alle preziose indicazioni dell’ornitologa.

L’appuntamento è in loc. Curlo, sulle alture di Arenzano; l’attività durerà tutta la giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12 fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti (Guide Coop. Dafne – tel. 393.9896251), costo escursione € 10,00 a persona.