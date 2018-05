Genova. La Liguria è invasa dalle nuvole che si spostano su una traiettoria nord est/sud ovest, questo determina una spiccata instabilità e variabilità meteo, favorita da venti che continuano a essere da nord, e forti, con raffiche fino a 75km/h. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Quella di oggi, venerdì 4 maggio, è una giornata instabile con continui passaggi nuvolosi alternati a temporanee schiarite. Al mattino delle precipitazioni consistenti interesseranno le zone interne del ponente, dalla val d’Orba fino alle Alpi liguri con locali sconfinamenti sui settori costieri adiacenti, prevalentemente asciutto altrove. Dal pomeriggio tendenza a diradamento delle nubi sopratutto sul settore costiero di levante, ancora piogge di moderata intensità sulle alpi liguri e localmente sull’imperiese costiero, asciutto con cielo parzialmente nuvoloso altrove. Temperature stazionarie: sulla costa viaggeranno tra 11 e 18 gradi, nell’entroterra tra 5 e 17.

Sabato 5 maggio avremo un’alternanza di nuvole e sole. Piogge interesseranno le alpi liguri, mentre, nel pomeriggio, rovesci, anche temporaleschi, potrebbero formarsi su val Trebbia e Aveto in successivo sconfinamento verso le vallate costiere del genovese. Venti ancora sostenuti da nord sul ponente ma in attenuazione, a regime di brezza dal pomeriggio. Mare stirato sottocosta, molto mosso al largo. Temperature in aumento.

Quella di domenica 6 maggio sarà ancora una giornata instabile ma che inizierà in un contesto soleggiato. Dalla tarda mattinata si svilupperanno nubi, con rapidità e abbondanza, sui rilievi con successiva evoluzione degli stessi verso ovest sud ovest durante il pomeriggio. Rasserenerà, nuovamente, in serata.