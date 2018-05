Genova. Ecco la situazione meteo secondo Limet, Centro Meteo Ligure: L’alta pressione sull’Italia viene insidiata da una depressione presente sull’Europa occidentale. Ad un sabato generalmente soleggiato farà seguito un aumento della nuvolosità con qualche fenomeno limitato alle aree interne nel pomeriggio.

Previsioni valide per oggi, sabato 26 maggio 2018

Cielo e Fenomeni: Al mattino probabili nubi basse non compatte lungo la fascia costiera alternate comunque a belle schiarite. Altrove bel tempo a parte velature o nubi alte poco consistenti. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità tra Alpi Liguri e Bormida occidentale con rischio di qualche piovasco o breve temporale, in attenuazione dopo il tramonto. Altrove bel tempo, ma con transito di velature anche dense tra pomeriggio e sera, senza conseguenze.

Venti: Deboli variabili, in regime di brezza lungo le coste.

Mari: Quasi calmo o poco mosso.

Temperature: Stazionarie

Previsioni valide per: domenica 27 maggio 2018

Cielo e Fenomeni: Mattinata in prevalenza soleggiata a parte il transito di nubi medio-alte senza conseguenze. Nel pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità cumuliforme nelle zone interne con rischio di qualche rovescio o temporale più probabile su Alpi Liguri, Valle Bormida e sulle testate di Val Trebbia e Aveto. Fenomeni in allontanamento verso le pianure tra pomeriggio e sera. Sul resto della regione cielo da sereno a parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte, senza la minaccia di pioggia.

Venti: Deboli orientali al mattino, in rotazione a nord nell’arco della giornata con intensità al più moderata. Mari: Generalmente poco mosso. Temperature: Stazionarie o in lieve aumento lungo le coste.

Tendenza per: lunedì 28 maggio 2018

Cielo e Fenomeni: Ancora rischio di temporali nelle zone interne nel pomeriggio, in allontanamento verso la Pianura Padana, per il resto cielo parzialmente nuvoloso senza la minaccia di pioggia. Ventilazione da debole a moderata da sud-est, temperature in lieve calo.