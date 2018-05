Voltri riscopre i “medaglioni floreali” della Duchessa di Galliera

Genova. Villa Duchessa di Galliera ritrova i suoi medaglioni floreali, voluti da Maria Brignole Sale alla fine del XIX secolo, che da oggi potranno essere nuovamente visti all’interno del Giardino all’Italiana della villa.

Nel 1880, infatti, la Duchessa di Galliera volle che fossero elaborati medaglioni floreali (chiamati tecnicamente mosaicolture) per il proprio giardino nella Villa di Voltri. Medaglioni che sono stati ricostruiti con attenzione flilologica grazie ad una foto d’epoca.

A realizzare l’opera floreale le Associazioni Sistema Paesaggio e Amici della Villa Duchessa di Galliera, con i giardinieri ASTer e con la sponsorizzazione delle Terme di Genova, che hanno ricostruito il disegno della Duchessa realizzato da Giuseppe Rovelli.

“L’attenzione per le ville storiche e per gli spazi verdi all’interno dei quali sono ospitate è testimoniato dalle azioni che stiamo conducendo in ogni parte della città. – dichiarano Paola Bordilli, Paolo Fanghella e Matteo Campora, assessori a turismo, manutenzioni e riqualificazione dei parchi – grazie anche al fondamentale apporto professionale di Aster”.

“Portare i turisti anche nelle Delegazioni, da Nervi a Voltri alla Valpolcevera – concludono – è l’obiettivo e la sfida della nostra Amministrazione. Riqualificare ed arricchire i parchi è importantissimo non solo dal punto di vista paesaggistico, ma anche sotto l’aspetto turistico e di indotto del tessuto commerciale limitrofo”.