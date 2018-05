Visita Gentiloni, Bucci “Abbiamo parlato del porto di Genova come sbocco della Via della Seta”

Genova. “Guardando le mappe con il Presidente del Consiglio, Gentiloni, ho parlato dell’importanza della Via della Seta per Genova, che è il primo porto d’Europa e per noi è fondamentale che venga riconosciuta anche dal governo italiano l’importanza di Genova come porto di ingresso in europea per la via della seta”.

Così il Sindaco di Genova, Marco Bucci, spiega l’intervento del premier che, ha dedicato un breve passaggio anche al capoluogo ligure su questo importante tema. “Il Presidente ha confermato che questa è una cosa importante su cui dobbiamo o lavorare – spiega Bucci – perché l’arrivo della Via della Seta è strategico per il nostro porto. Genova può servire molto bene l’Europa occidentale come Trieste può essere la porta di ingresso per quella orientale. Quindi c’è business per le due città che hanno porti assolutamente strategici per l’ingresso delle merci sia dalla parte tirrenica che da quella adriatica”.

L’incontro con il Premier è stata anche l’occasione per affrontare anche altri temi importanti per Genova. “Abbiamo parlato dell’Iit, che il Presidente considera un polo strategico per la città e che, assieme al porto e alla logistica, rappresenta uno degli asset principali per lo sviluppo”.

(Foto tratta dalla pagina facebook di Limes)