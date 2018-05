Viabilità, via Vallechiara presto riaperta al traffico. La mobilitazione “contro” dei residenti

Genova. Via Vallechiara potrebbe a breve essere riaperta al traffico. La scelta dell’amministrazione civica arriva in concomitanza con i cantieri che chiuderanno al traffico via Bertani, forse per alleggerire il traffico.

La strada, un breve tratto di asfalto che unisce Via Polleri con Largo Zecca, era stata chiusa negli anni scorsi, diventando pedonale: il semaforo in fondo spesso creava file di auto che complicavano lo scorrimento del traffico, creando non pochi disagi alla zona.

Riscoprendosi “isola pedonale” molti sono stati i benefici: la vicinanza alle scuole di zona, gli uffici postali, gli esercizi commerciali ne hanno tratto dei vantaggi non trascurabili, grazie anche al volano della “rinascita” della zona del Carmine.

Ed è per questo che gli abitanti del quartiere si stanno organizzando per capire quanto questa operazione possa essere temporanea o definitiva: giovedì 17 maggio alle ore 15 si terrà la commissione municipale che tratterà anche questo argomento. L’appello dei cittadini è quello di partecipare numerosi, per ascoltare e far ascoltare le esigenze di chi vive e lavora in quella parte di città.