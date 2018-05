Viabilità, incidente in viale Brigate Partigiane. Quattro veicoli coinvolti, traffico in tilt

Genova. Poco dopo le 15,30 si è verificato un incidente in Viale Brigate Partigiane, in direzione Brignole, all’altezza con l’intersezione di Via Diaz.

Coinvolte quattro veicoli: ancora non è chiara la dinamica, ma con ogni probabilità si tratta di un tamponamento a catena verificatosi presso il semaforo, complice la strada bagnata.

Non si registrano feriti, anche se alcuni veicoli hanno subito danni pesanti: sul manto stradale si sono riversati liquidi e tracce di benzina. Per questo motivo al momento la viabilità è ridotta per consentire l’intervento e la messa in sicurezza da parte della Polizia Locale intervenuta sul posto.