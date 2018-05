Via XX Settembre, violenta rissa tra ragazzini. Un ferito trasportato al Galliera

Genova. Una rissa tra una mezza dozzina di giovanissimi è scoppiata ieri pomeriggio in via XX Settembre. Una rissa particolarmente violenta che ha necessitato dell’intervento delle forze dell’ordine.

Ad allertarle i passanti, spaventati da quello che stava succedendo: nella colluttazione a terra finisce un minorenne, di origine albanese, ferito alla testa.

All’arrivo delle volanti di polizia e carabinieri, i “partecipanti” si sono dileguato, lasciando sotto i portici il ferito, trasportato in codice giallo al Galliera, con un ferita alla mano e un trama, per fortuna non grave, alla testa.