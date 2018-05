Via XX Settembre, black out per negozi e palazzi, tra saracinesche bloccate e allarmi impazziti

Genova. Atmosfera da day after in via XX Settembre questa mattina: da alcune ore, infatti, si segnalano problemi di approviggionamento della rete elettrica per diversi palazzi nella parte bassa della via.

Un piccolo black out che sta creando diversi disagi dalla prime ore della mattina: le sirene degli allarmi che suonano impazzite, luci delle vetrine e delle insegne spente, e diversi esercizi commerciali rimasti chiusi per via delle saracinesche elettriche bloccate.

I tecnici stanno intervenendo: prima cosa capire l’origine del guasto, visto che gli impianti semaforici funzionano, e poi ripristinare il tutto. In mattinata la criticità dovrebbe risolversi.