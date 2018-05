Via Coronata, dislivelli pericolosi dopo i lavori per la fibra ottica

Genova. Notevoli criticità sul manto stradale di via Coronata dopo i lavori per la posta dei cavi per la fibra ottica che stanno interessando tutta la via. In alcuni punti il dislivello è pari a oltre due centimetri.

“Pericoloso quindi per i pedoni e per i motociclisti” segnala Angelo Spanò, portavoce dei Verdi che ha denunciato la situazione al Municipio Medio Ponente che ha immediatamente risposto.