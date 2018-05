Via Carso, frontale tra macchina e camion. L’intervento dei Vigili del Fuoco per riaprire la strada

Genova. Uno scontro frontale forte, la macchina che va in testa coda, e la strada che rimane bloccata.

Questo lo scenario che hanno incontrato i Vigili del Fuoco di Genova Est questa mattina, chiamati per intervenire a seguito di un incidente in via Carso, sulle alture di Staglieno.

Giunti sul posto i vigili hanno stabilizzato la conducente col collare cervicale e estircatore e successivamente, arrivato il 118, la signora è stata consegnata alle cure dei militi e trasportata in ospedale per accertamenti. Successivamente è stata messa in sicurezza l’area.