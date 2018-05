Via Burlando, chiude la filiale Carige: correntisti furiosi organizzano raccolta firme

Genova. Quasi una sollevazione di popolo quella che sta montando in via Burlando, popoloso quartiere tra Manin e Staglieno, per l’annunciata – in via ufficiale e definitiva dal 25 giugno – chiusura della filiale Carige di prossimità.

Cittadini e commercianti, shoccati dalla notizia, si stanno organizzando sia attraverso i social network sia con la più antica delle tecnologie, il passaparola de visu, per raccogliere firme da consegnare alla direzione dell’istituto di credito.

In questi giorni a casa dei correntisti Carige di via Burlando, alcune centinaia, è stata recapitata una lettera in cui si parla della chiusura, ci si scusa per il disagio e si invitano a rivolgersi alla filiale più vicina, a Manin.

Troppo distante, però, per molti anziani e non solo della zona. Per via Burlando, oltre a qualche negozio di alimentari, poche altre attività commerciali e una farmacia comunale, la banca era di vitale importanza.

La chiusura della filiale rientra nel piano industriale Carige approvato nel settembre 2017 e che prevedeva, appunto, il taglio di 121 filiali, di cui 58 già chiuse nel primo semestre 2017 e 63 filiali entro il 2018. Si tratta del 20% del totale degli sportelli dell’istituto ligure.