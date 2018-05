Genova, Incendio questo pomeriggi in un appartamento in Salita Santa Brigida a due passi da via Balbi.

Il rogo si è sviluppato poco prima delle 16 in un appartamento al pian terreno. I pompieri hanno da subito attaccato l’incendio dalla finestra, dalla quale usciva un denso fumo nero. Abbassato il forte calore che si era sviluppato all’interno i vigili del fuoco hanno proseguito l’estinzione e il raffreddamento entrando nei locali. Lunghe le operazioni di smassamento dei materiali accatastati , per lo più materassi, al fine di procedere col minuto spegnimento delle fiamme.

Tre stanze sono andate completamente distrutte e tutto l’alloggio è rimasto annerito dal fumo e reso inagibile

Sul posto anche la squadra del nucleo investigativo antincendio territoriale che sta cercando di accertare le cause del rogo. Nessun danno a persona ne agli immobili adiacenti.