Genova. Siamo Malvina e Silvia, due volontarie del rifugio Sherwood di Via Bavari 37r. Questa settimana vi presentiamo due irresistibili cucciole: Tigrotta e Fiore.

Tigrotta ha 8 mesi, è una futura taglia medio- grande, incrocio boxer. Come ci duole raccontare spesso, Tigrotta proviene dalla strada. Trovata vagante a Messina è stata segnalata, dopo che molti suoi compagni di branco sono stati trovati investiti o avvelenati. Per salvare Tigrotta una volontaria del sud l’ha portata a casa e con staffetta ha deciso di mandarla da noi per trovargli una sistemazione per la vita.

Tigrotta è una cucciola molto giocosa e affettuosa, visto il suo delicato passato in strada con pochi contatti con l’uomo, ha bisogno di un poco di tempo in più per fare conoscenza. Una volta presa fiducia vi dimostrerà tutto il suo amore e la sua dolcezza.

Questa timidezza iniziale nei rapporti con l’uomo è assente nei rapporti con gli altri cani, Tigrotta va d’accordissimo con cani sia maschi che femmine.

Fiore invece ha 3 mesi e mezzo, incrocio pastore tedesco, di cui ha spiccati tratti, sarà una futura taglia medio grande.

Proviene da Palermo, città in cui è stata trovata randagia. Fiore oltre ad essere particolarmente bella, ha un caratterino deciso! Il suo passato per strada non ha influito sul suo temperamento, non ha timidezze anzi è sfrontata e giocosa, sia con le persone sia con gli altri cani.

Sarebbe bello trovarle una casa in cui possa crescere circondata d’amore e condividere la sua vita con persone dinamiche che possano godere della sua allegria e giocare con lei, per sempre.

Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento per conoscerle, chiamate il numero 349 71 82 222; vi aspettiamo presso il Rifugio Sherwood – NoiRandagi Onlus, Via Bavari 37 R.