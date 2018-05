Genova. Ancora una partita di sofferenza ma ancora una vittoria per il Genova Quinto B&B Assicurazioni, che nell’ultima partita casalinga della regular season alle Piscine di Albaro, supera 7-6 la Crocera Stadium centrando la ventunesima vittoria in ventuno partite, consolidando il primato in classifica a punteggio pieno.

Avvio sprint da parte degli ospiti, capaci di chiudere la prima frazione sul 2-0, poi nei tempi di mezzo escono i biancorossi, che nel finale resistono al ritorno della squadra allenata da Campanini.

di 18 Galleria fotografica Genova QuintoB&B Assicurazioni Vs Crocera Stadium A2









“Una partita bella, entusiasmante – commenta il tecnico Gabriele Luccianti -. Loro sono partiti forte, li abbiamo ripresi e abbiamo cercato di staccarli, ma loro si sono rifatti sotto. Una battaglia, ma me l’aspettavo: abbiamo affrontato un’ottima squadra, che farà i playoff e ha ottime individualità e qualità di gioco. Nonostante le assenze di Marco Mugnaini e Matteo Gitto abbiamo nuotato tanto, creato molte occasioni e probabilmente concretizzato meno di quello che avremmo meritato. Sono contento per il risultato e per la prestazione, abbiamo messo in acqua tanti giovani. Ben vengano vittorie come queste in vista dei playoff. Ora però testa all’Ancona, dobbiamo ragionare passo dopo passo. Finire una stagione a punteggio pieno sarebbe un record non da poco per una società come la nostra e ci ripagherebbe, in parte, dei sacrifici messi in atto da tutto il club“.