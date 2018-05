Velisti dispersi nell’Atlantico, la Regione Liguria vicina alla famiglia

Genova. “Credo sia necessario esperire ogni tentativo per ritrovare l’imbarcazione a vela con a bordo Aldo Revello e Antonio Voinea. Il nostro governo si sta impegnando in questa direzione”. Lo scrive la parlamentare Pd Raffaella Paita che ha tenuto “costantemente i contatti con il sottosegretario Boschi che sta lavorando con la Farnesina per chiedere alle autorità portoghesi di riprendere le ricerche. Non dobbiamo perdere la speranza”.

“Soddisfazione” per la partenza di nave Alpino della Marina militare per la ricerca dei due velisti scomparsi nell’Atlantico”, è stata espressa dal vicepresidente del gruppo Lega Nord alla Camera dei deputati Edoardo Rixi, dalla senatrice Stefania Pucciarelli e dal deputato Lorenzo Viviani del Carroccio che si dicono “speranzosi che possa ritrovare i nostri connazionali e che ieri hanno fatto visita alla famiglia di Revello, .

La Regione Liguria “è vicina alla famiglia Revello in questi difficili momenti di grande apprensione. Chiediamo per questo alle Autorita’ Italiane, Ministero degli Esteri e Presidenza del Consiglio, che facciano tutto quanto è in loro potere affinché le autorità portoghesi continuino le ricerche con la speranza, mai perduta, di ritrovare in vita i nostri connazionali e che si faccia luce su quanto accaduto”, si legge in una nota della Regione Liguria.