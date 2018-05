Vela, a Chiavari appuntamento con la X-Yachts Med Cup

Chiavari. Meno di tre giorni all’inizio della X-Yachts Med Cup 2018, regata evento organizzata dallo Yacht Club di Chiavari e Lega Navale italiana sezione di Chiavari, in collaborazione con X-Italia.

La regata, riservata alle imbarcazioni a vela prodotte dal cantiere danese X-Yachts, vedrà la presenza di oltre 25 imbarcazioni e circa 300 partecipanti provenienti da diverse nazioni come Francia, Svizzera ed Inghilterra. Le regate si svolgeranno nel Golfo del Tigullio nei giorni di sabato 19 e domenica 20 maggio, in un percorso che con partenza davanti a Chiavari comprenderà tutto il golfo fino a Portofino e ritorno.

Importante la collaborazione e l’aiuto dello YC Chiavari e della LNI Chiavari, per quanto riguarda l’organizzazione tecnica a mare, la posa del campo di regata e la gestione delle complesse tematiche che una regata può comportare.

“Il Comune di Chiavari – dichiara Fabio Baffigi amministratore di X-Italia srl – ci ha sostenuto fin da subito. Credo abbia compreso l’importanza, anche da un punto di vista turistico e di promozione del territorio, che tale iniziativa può rappresentare. La visibilità dell’evento sarà internazionale e potremo ancora una volta mostrare quanto Chiavari ha da offrire sia in mare sia a terra. L’evento non riguarderà solo il porto turistico di Chiavari, dove le imbarcazioni saranno ormeggiate grazie alla collaborazione di Calata Ovest e Marina di Chiavari, e dove avverranno alcuni eventi collaterali, ma anche il centro cittadino. I partecipanti verranno infatti condotti attraverso il centro storico fino al giardino botanico di Palazzo Rocca, dove si terrà la cena per armatori ed equipaggi di sabato 19 maggio. Dobbiamo ringraziare anche i nostri Sponsor, senza i quali, questo evento non sarebbe stato possibile. Toio, produttore nazionale di vestiario sportivo, Pantaenius Yachts Insurance, assicurazioni dedicate alle imbarcazioni da diporto, CGI Finance Leasing nautico, Navimeteo servizi meteo personalizzati”.