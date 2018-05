Genova. Vincere aiuta a vincere. E pazienza se i 3 punti conquistati questa sera dalla Pro Recco contro il Brescia non servono a nulla in chiave final six. Il 9-8 che matura alla Sciorba di Genova porta a 9 i punti di vantaggio dei biancocelesti sui lombardi secondi in classifica a due giornate dalla fine della regular season.

Mister Vujasinovic sorprende tutti e lancia Massaro in porta dal primo minuto. Echenique sigla il vantaggio biancoceleste, poi c’è il botta e risposta con l’uomo in più tra Vukcevic e Di Fulvio. A sessanta secondi dalla prima sirena Caliogna pesca Figari, glaciale nel superare Del Lungo con una palombella da posizione ravvicinata. Non è finita: Gitto va nel pozzetto e i lombardi accorciano con Muslim per il 3-2 che chiude il primo parziale.

Ivovic da posizione due non lascia scampo al portiere ospite dopo 100 secondi del secondo tempo. Massaro è super due volte su Paskovic, ma nulla può sul fendente di Christian Presciutti da posizione quattro. A due minuti dall’intervallo lungo gli ospiti trovano il pari con Paskovic da posizione cinque che sfrutta l’espulsione di Molina. L’azione successiva riporta i biancocelesti davanti: Aicardi lotta al centro, si libera dalla marcatura di tre avversari e trafigge Del Lungo. Al cambio campo la Pro Recco conduce 5-4.

Vantaggio effimero perché bastano cinquanta secondi a Nicholas Presciutti per rimettere in equilibrio la contesa. Ne trascorrono altri trenta ed Aicardi si conquista un rigore che Filipovic non ha difficoltà a trasformare. Caliogna da posizione tre con l’uomo in più allunga, poi alzo e tiro di Muslim e seconda bordata vincente di Ivovic per l’8-6 che porta le squadre all’ultimo tempo.

A quattro e trenta dal termine l’episodio che potrebbe cambiare il match: Echenique viene espulso per brutalità da Gomez, Rizzo va a segno su rigore e per quattro minuti i biancocelesti sono costretti a giocare con l’uomo in meno. I lombardi però perdono lucidità e Di Fulvio buca Del Lungo con due bresciani nel pozzetto. Finale incandescente, Janovic da posizione tre riporta sotto gli ospiti, Massaro mura l’ultimo assalto con l’uomo in più di Nicholas Presciutti: la Pro Recco vince la battaglia, la Sciorba applaude.

Il tabellino:

Pro Recco – AN Brescia 9-8

(Parziali: 3-2, 2-2, 3-2, 1-2)

Pro Recco: Massaro, F. Di Fulvio 2, E. Caliogna 1, Bruni, Molina, Bodegas, A. Ivovic 2, Echenique 1, Figari 1, F. Filipovic 1, Aicardi 1, N. Gitto, Tempesti. All. Vujasinovic.

AN Brescia: Del Lungo, Guerrato, C. Presciutti 1, Manzi, Paskovic 1, Rizzo 1, Muslim 2, Nora, N. Presciutti 1, M. Guidi, M. Janovic 1, Vukcevic 1, Morretti. All. Bovo.

Arbitri: Calabrò e Gomez.

Note. Superiorità numeriche: Pro Recco 3 su 10, Brescia 5 su 16 più 1 rigore segnato. Espulso per brutalità Echenique a 28’33″.