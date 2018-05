Under 15 e 18 d’Eccellenza: vittorie d’autore firmate Basket Pegli

Genova. Settimana molto intensa per le formazioni del Basket Pegli.

L’Under 15 Eccellenza continua il suo filotto di vittorie nella fase di completamento del campionato in attesa della final four di giugno sconfiggendo giovedì PMS Moncalieri al PalaSharkers e vincendo domenica a Torino contro Don Bosco Crocetta, due scalpi di grande prestigio che fanno ben sperare per l’esito finale de campionato. Risultati finali: Basket Pegli – PMS 57-50; Don Bosco Crocetta – Basket Pegli 65-67.

Sabato sera al PalaSharkers entusiasmante vittoria dell’Under 18 Eccellenza (nella foto) nella fase élite del campionato nel derby con Tigullio. Sotto di 17 punti all’intervallo a causa di un approccio troppo soft alla gara e per via di un po’ di tensione, gli arancio blu con una difesa finalmente attenta ma anche molto fisica riescono in una lenta ma inesorabile rimonta concedendo la miseria di 23 punti negli ultimi due quarti agli avversari (meno dei 26 concessi nel solo primo quarto) portando a casa il match. Quello che più è piaciuto è stata l’unità di squadra che ha sicuramente favorito questa rimonta, in cui tutti hanno contribuito, ed il tifo caloroso sugli spalti, generalmente un po’ freddini, del PalaSharkers. Risultato finale: Basket Pegli – Tigullio 72-68

Il fine settimana è stato inoltre caratterizzato dal concentramento interzona di San Marcello Pistoiese cui hanno partecipato le ragazze della Under 16 femminile venerdì, sabato e domenica con in palio due posti per le finali nazionali; avversarie nell’ordine Castelnuovo Scrivia, Virtus Ragusa e Tigers Forlì. Tre sconfitte su altrettante partite, ma al cospetto di squadre di livello nazionale e di ragazze mediamente più grandi di uno o due anni e quindi, oltre che fisicamente più pronte, anche molto più scaltre tatticamente. Questo il commento di coach Ezio Torchia: “Esperienza importante è altamente formativa che traccia il sentiero per il lavoro di domani e da buone conferme del nostro splendido gruppo. Di fronte alle difficoltà incontrate sotto l’aspetto della preparazione tattica, le nostre ragazze palesano un po’ di insicurezze legittime e un po’ di mancanza di abitudine ad affrontare aspetti del gioco direi per noi evoluti. Ciò nonostante, abbiamo palesato una crescita durante il torneo che ci rende soddisfatti. E’ stato interessante vedere crescere la confidenza con le diverse difese proposte e con il loro cambio proposto ad ogni azione, anche soprattutto considerando, che sia fisicamente che nell’approccio mentale, uno o due anni di differenza si fanno sentire. La nota amara è che ci sarebbe piaciuto affrontare questo appuntamento, al meglio della condizione per testarci veramente, mentre nella realtà abbiamo dovuto fare i conti con gli strascichi degli infortuni di questi ultimi mesi. Ci portiamo a casa ancora una volta tanti complimenti e tanta tanta spinta a lavorare ancora più sodo”. Risultati finali: Castelnuovo Scrivia – Basket Pegli 51-31; Virtus Ragusa – Basket Pegli 55-25; Tigers Forlì – Basket Pegli 57-35.

Under 18 Eccellenza

Basket Pegli – Tigullio 72-68

(13-26, 28-45, 47-54)

Basket Pegli: Penna 18, Bochicchio 14, Tesconi 4, Moggio, Ficarra 3, Gottingi 2, Turchino 2, Peruzzi, Nsesih 4, Ferro 8, Zaio 14, Pedemonte 3; all.re Piastra; ass. Ambrosini-Pozzi

Tigullio: Naumovski 15, Hibroj 8, Guida 6, Radchenko 15, Beltrami, Cinquegrana, Garau 2, Gardella 11, Bottaro 2, Nowakowski , Gnocchi 5, Davini 4; all.re Macchiavello; ass. Pieranti

Under 15 Eccellenza

Basket Pegli – PMS Moncalieri 57-50

(15-14, 25-27, 45-43)

Basket Pegli: Schiano 7, Augliera 11, Bruzzone 8, Ventura 9, Facco 4, De Natale 5, Devoto 4, Vagnati 9, Bertagna, Notari, All. Ambrosini Ass. Piastra

PMS Moncalieri: Ciuffreda 15, May 10, Bosco 9, Lamberti 4, Vignoli 4, De Angelis 2, Ragusa 6, Perillo, Guerrini, Biasini, Trovato, De Silvio, All. Mosso