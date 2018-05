Ultimo concerto della stagione per il circolo CANE: a Cornigliano arriva Mombu

Genova. Ultima data della stagione per i concerti del circolo CANE, in corso Perrone, una delle più interessanti novità per quanto riguarda la scena live genovese. A chiudere le danze, per ora, Mombu.

Mombu è un nuovo progetto di Luca T. Mai e Antonio Zitarelli rispettivamente sax negli ZU e Batteria nei Neo che dopo la collaborazione nel progetto udus decidono di ridurre all’osso l’organico per cimentarsi in un progetto che vuole trattare soluzioni musicali di matrice africana e mescolarle con la violenza sonora cara ad entrambe. Il risultato è una musica grassa, torrentuosa, con ritmiche magiche-ipnotiche, barriti da rituale voodoo e uscite di rigore africano (ostinati- unisoni) il tutto con una chiave di lettura prettamente dettata dall’esperienza musicale di entrambi.

Ad aprire il concerto dei Mombu, alle 21,30, BUZZØØKO, un trio post-rock dalla provincia di Mantova.

Ingresso 5 euro, con bicchiere di vino di benvenuto