Ubriaco picchia la moglie, arrestato

Genova. L’ennesima storia di maltrattamenti famigliari. Questa volta, ad avere la peggio, è una giovane marocchina che ormai da troppo tempo subiva le vessazioni del marito, un connazionale, di 38 anni, con precedenti penali.

L’uomo, che era stato gia denunciato nel marzo scorso per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia ha continuato nelle vip.e se famigliari fino a ieri quando, forse in preda ai fumi dell’alcol, ha nuovamente picchiato la moglie.

Quando gli agenti sono entrati nell’appartamento, hanno bloccato l’uomo che stava ancora aggredendo la moglie, richiedendo l’intervento di un’ambulanza per la donna. La vittima è stata poi trasportata presso l’ospedale Villa Scassi dove i sanitari l’hanno medicata con una prognosi di 7 giorni. Il 38enne è stato invece accompagnato in questura e arrestato per il reato di maltrattamenti aggravati a famigliari.