Genova. La meglio gioventù dei tuffi si è riunita alle Piscine di Albaro per la seconda prova interregionale Propaganda del Centro-Nord.

Nello storico impianto la Nuotatori Genovesi ha conquistato anche la medaglia più bella con Agata Dorcier. Due ori nelle due specialità, un metro e tre metri, per la categoria C3 2009-2010.

Foto 3 di 3





“Manifestazione riuscitissima – commenta l’allenatrice e responsabile del settore, Marina Montobbio – e per noi la grande soddisfazione di quei due podi. Siamo molto felici per l’ottimo piazzamento di Lorenzo Russo, quinto da un metro e nono da tre metri. Da registrare anche i miglioramenti di Giada Ravazzini e Lucrezia Retali. E Leila Caracciolo che per poco non è entrata in finalissima”.