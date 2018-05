Trasporto pubblico, lunedì di variazioni per le linee 63, 65 e 697 di AMT

Genova. AMT informa che, a seguito dell’interdizione al transito veicolare del ponte Patrizi e di passo Isocorte per lavori stradali, lunedì 28 maggio dalle ore 12.45 alle ore 15.45 le linee 63 e 65 subiranno le seguenti modifiche di percorso.

Linea 63

Direzione Pontedecimo: i bus, giunti in via Semini proseguiranno sul ponte della Forestale, via San Quirico, via Anfossi dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Sampierdarena: regolare percorso.

Linea 65

Direzione San Cipriano: transito per via Anfossi anziché per via Poli.

Inoltre AMT informa che, a seguito dell’interdizione al transito veicolare di via Fiorino per lavori stradali, da lunedì 28 maggio fino al termine degli interventi, la linea 697 sarà limitata a Fabbriche (capolinea 97/) tutti i giorni dalle ore 21.30 a fine servizio.

L’ascensore Montegalletto, martedì 29 maggio, resterà chiuso per tutta la giornata per consentire lo svolgimento di attività di manutenzione straordinaria.