Trasportava 7 bovini abusivamente, fermato dai carabinieri forestali

Genova. Trasportava 7 bovini per conto di terze persone senza essere in regola con la normativa sull’autotrasporto per conto terzi. Per questo, grazie a un controllo effettuato dalla stazione dei carabinieri forestale di Santo Stefano d’Aveto, hanno sanzionato un uomo di 56 anni residente nel Comune di Altare (Sv) per un importo di 4.130 euro.

Il mezzo di trasporto è stato posto sotto fermo amministrativo.

Il fenomeno dell’esercizio abusivo dell’attività dell’autotrasporto per conto terzi – fanno sapere i carabinieri forestali – è in forte crescita e riguarda anche la sfera del commercio di animali da reddito (bovini, ovini, caprini, equini e suini): negli ultimi mesi sono già 2 i mezzi posti sotto fermo amministrativo dai carabinieri forestali di Santo Stefano d’Aveto e sono state contestate violazioni amministrative per un totale di oltre 8000 euro.