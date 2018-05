Traffico, mezzo pesante in avaria, rallentamenti e code sulla strada a mare Guido Rossa

Genova. Qualche difficoltà per gli automobilisti in viaggio questa mattina sulla rete urbana in direzione ponente.

Da poco prima delle 8 un mezzo pesante è in avaria sulla corsia a monte della strada a mare Guido Rossa: si sono subito formate code e rallentamenti per il traffico.

Sul posto pattuglia Polizia Locale per mantenimento viabilità, che al momento è ridotta ad una sola corsia. Sul posto è attesa l’officina mobile privata per le riparazioni del caso.