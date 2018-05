Traffico, la pioggia complica la viabilità genovese. Code in uscita a Genova Ovest

Genova. Piove ergo il traffico rallenta. Genova si sveglia ancora sotto la pioggia e la viabilità ne risente, fin dalle prime ore del mattino.

A risentirne sono soprattutto i nodi di ingresso della città: Autostrade per l’Italia segnala code in uscita a Genova Ovest e a Genova Bolzaneto. Nel primo caso i rallentamenti proseguono anche sui tratti urbani limitrofi.

Per quanto riguarda il nodo di Bolzaneto, anche oggi si verificano le code in uscita, complice il ponte stretto per le manovre dei camion diretti al mercato ortofrutticolo, code che mettono in difficoltà anche lo svincolo tra la A12 e l’A7.