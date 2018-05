Il Torriglia vince in casa del San Desiderio e ipoteca la salvezza

Genova. Il Torriglia vince (2-1) in casa del San Desiderio, ipotecando la salvezza.

AI valligiani, nella gara di ritorno, basterà pareggiare o perdere 1-0 per centrare il consolidamento della categoria, mentre i ragazzi di Stevano dovranno compiere l’impresa di vincere con almeno due goal di scarto.

Il Torriglia, dopo una prima frazione di gioco equilibrata, mette le mani sulla vittoria, grazie ad una autorete di Gulli ed al raddoppio di Avanzino.

Il San Desiderio riesce soltanto ad accorciare le distanze con Callero.

Il Torriglia finisce la gara in dieci uomini per l’espulsione di M.Garbarino, mentre il SanDe addirittura in nove elementi a causa dell’uscita, anzi tempo, dal terreno di gioco di Nacci e Callero.

Le formazioni scese in campo:

San Desiderio: Camogliano, Nacci, Gulli, Tezza, Franchin, Barni, Bellotti, Ganci, Bisogni, Callero, Carrus

Torriglia: Tovano, Garbarino, A. Avanzino, M. Avanzino, Conte, Schiaffino, Labarbera, Stefanati, Gelmi, Perino, Verduci