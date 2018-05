Genova. La concomitanza con la “notte dei musei” e l’apertura di alcuni palazzi nella centralissima piazza De Ferrari sono le principali novità della prossima edizione dei Rolli Days, in programma sabato 18 e domenica 19 maggio.

L’iniziativa del Comune di Genova, che nell’edizione dello scorso ottobre ha fatto registrare oltre 120 mila visitatori punta ad un successo anche maggiore “grazie a un brand, quello del patrimonio dell’Umanità Unesco, che è sempre più potente – dice l’assessore alla Cultura Elisa Serafini – ora si tratta di dotare la città di infrastrutture ricettive in grado di soddisfare una sempre maggiore richiesta”. Saranno 34 i palazzi inclusi in due percorsi, “Dal mare alle mura” e “Una città, tre Strade nuove”.

di 9 Galleria fotografica Rolli Days 2018 presentazione









Tra le dimore nobiliari comprese negli antichi elenchi e destinate a ospitare aristocratici di tutto il mondo anche palazzo Doria De Fornari e Doria De Ferrari Galliera, in piazza De Ferrari, mai aperti al pubblico. “In particolare il secondo fu residenza del duca Raffaele De Ferrari -spiega Giacomo Montanari, storico dell’arte e curatore scientifico dei Rolli Days – colui che donando 20 milioni, nel 1875, trasformò il porto in quello che è oggi”. Per la prima volta, inoltre, la due giorni dei Rolli avverrà in concomitanza con la Notte dei musei.

Sabato sera, alcune strutture come palazzo Rosso, il museo di storia naturale o il museo del mare, saranno accessibili dopo il tramonto, tra spettacoli e concerti. Tra gli appuntamenti anche l’esposizione straordinaria dell’Ultima Cena di Procaccini all’Annunziata, le iniziative dell’Archivio di Stato (che conserva i “rolli”, gli elenchi dei palazzi), la mostra dedicata agli abiti dell’Ottocento all’ultimo piano della sede di Carige e una colazione con i blogger, sabato mattina, sulla terrazza di palazzo Tobia Pallavicini.

L’accesso ai palazzi sarà, come sempre, gratuito. Quest’anno anche “Rolli per tutti”: visite speciali per persone ipovedenti e malati di alzeihmer. Il weekend successivo, invece, sarà il turno delle ville del ponente: saranno le abitazioni nobiliari di Sampierdarena a Cornigliano a svelare i propri tesori al pubblico.

Clicca qui per consultare la Mappa interattiva 3D dei Rolli Days Genova – maggio 2018.

Icona application/pdfIl programma completo e la mappa dei Rolli Days Maggio 2018Icona application/pdf

Il programma degli eventi dei Rolli Days Maggio 2018 e Notte dei Musei