Torna il Che Festival!: grandi dibattiti, musica live, cibo dal mondo e tanto altro dal 1 al 10 giugno

Genova. Dibattiti di livello, sport, stand di cibo dal mondo, laboratori per bambini, cinema, comici e tanta, tantissima musica dal vivo. L’associazione Music For Peace torna anche quest’anno con il Che festival!, l’appuntamento che dà il via all’estate all’insegna della solidarietà e dell’impegno.

Dieci giorni, dall’1 al 10 giugno, nella sede di via Balleydier, a Sampierdarena (il “castello” nei pressi dell’elicoidale di San Benigno) con una sola regola: per partecipare non serve pagare per acquistare un biglietto d’ingresso ma viene richiesto al pubblico di portare generi di prima necessità (Medicine come antibiotici, antinfiammatori, antidolorifici, sedie a rotelle, comode, deambulatori, pannoloni, pannolini, alimentari a lunga conservazione come tonno, marmellata, zucchero, riso, farina, pelati, legumi, sale, pasta, e ancora materiale scolastico, come quaderni, penne, matite, gomme, temperini, matite colorate, pennarelli e materiale per l’igiene della persona e della casa).

Il materiale sarà poi distribuito dai volontari di Music For Peace tra le popolazioni di paesi colpiti dalle guerre ma anche a una serie di famiglie genovesi in difficoltà, in collaborazione con i servizi social.

Ma parliamo del programma. Quello integrale lo trovate a questo link, ma basti pensare che tra i dibattiti in aula Vik, al primo piano della sede, ci sarà una serata dedicata alla vicenda di Giulio Regeni (il 5 giugno, con i genitori presenti) ma anche il vignettista Vauro, e un’altra su uno dei temi più caldi del momento, gli abusi nei confronti delle donne. Il 10 giugno, tra gli interventi, quello di Giulia Annibali, giovane avvocata sfregiata dall’ex fidanzata, oggi deputata del Pd. Ma durante le serate di dibattito si parlerà anche di azzardo , portualità, calcio e integrazione, del ruolo delle ong, resistenza, Afghanistan e Rojava.

Per quanto riguarda lo svago, come sempre i comici, lo sport e i laboratori creativi saranno centrali nel programma del Che festival, così come la buona cucina (stand di specialità locali e etniche, oltre a bar e pasticcerie) e naturalmente la musica live.

Tra i nomi in cartellone, i Punkreas e Omar Pedrini (5 giugno), Giua e il coro popolare della Maddalena con gli Gnu Quarter (2 giugno), The uppertones (3 giugno), Los Fastidios, Shandon, Fratelli di Soledad (4 giugno), Sconvoltri e poi Zibba Bunna e Raphael (6 giugno), oltre a tribute band di Queen, Tom Waits e Blues Brothers e una serata Rap for peace, il 9 giugno.