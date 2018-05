Torna Birralonga, 10 locali per 10 birre artigianali nei vicoli del centro storico

Genova. Quarta edizione nei vicoli di Genova per Birralonga, la degustazione di birre che si snoda lungo i vicoli del centro storico. Domenica 27 Maggio, dieci locali sparsi per i caruggi diverranno le tappe di un cammino birraio di stili, tipologie e nazionalità brassicole diverse.

Come sempre, sarà presente una lunga lista di street food che aiuterà i partecipanti a trovar ulteriore ristoro (oltre gli appetizer forniti insieme alla birra nelle singole tappe…) potendo contare su una vasta varietà di cibi per tutti i palati e per tutte le tasche, anche grazie agli sconti dedicati ai possessori della tessera.

Per tutti gli amanti delle storie nascoste saranno a disposizione i racconti del blog “I Segreti dei Vicoli di Genova”: per consultarli, basterà inquadrare con lo smartphone il qr-code presente in questa mappa e poi ci si potrà perdere fra le letture delle meraviglie che avrete del nostro centro storico.

Birralonga è una manifestazione che, dopo quattro anni, ha dimostrato di saper coniugare la degustazione di una bevanda alcolica come la birra ad una passeggiata fra vicoli e piazze storiche, con un lungo fiume di gente impegnato a divertirsi rispettando il territorio che ospita la manifestazione.

PERCORSO E LOCALI PARTECIPANTI:

PARTENZA DA PIAZZA SAN LORENZO

AI TROEGGI – via Chiabrera 61r

KOWALSKI – via dei Giustiniani 3r

SCURRERIA BEER AND BAGEL – via di Scurreria 22r

LES ROUGES – piazza Campetto 8a

4 CANTI – via ai quattro canti di San Francesco 28r

JALAPENO – via della maddalena 52r

MACHEGOTTI Piazza Matteotti 76r

DALL’ORSO IL PARADISO DELLA PINSA – via San Bernardo 28r

KAMUN-LAB – via San Bernardo 53r

LA COCCAGNA – vico di Coccagna 17r