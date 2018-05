Top

Pandev Entra e segna. Preziosissimo in questa stagione sia dentro sia fuori dal campo. Alla sua età fa valere la propria esperienza e una classe sopra la media.

Omeonga Subentrato a causa dell’infortunio di Izzo, è l’unico a dare un po’ di vivacità al centrocampo e soprattutto a provare il tiro.

Flop

Veloso È tornato in queste ultime giornate, ma solo come nome in formazione, materialmente non è riuscito a dare quell’apporto che sarebbe stato necessario alla squadra.

Bertolacci Nervoso, falloso, la convivenza con Veloso è molto complicata, sbaglia anche in fase di impostazione

Medeiros Passi indietro per il portoghese, solitamente propositivo, sembra troppo lento anche per una partita che aveva i ritmi di un’amichevole.