Biraschi Buona partita, nonostante la difesa oggi non sia andata molto bene, con le sue coperture ha evitato parecchi grattacapi in più

Hiljemark Il migliore del centrocampo rossoblù, macina chilometri, sfiora il gol su calcio piazzato e fa l’assist per il raddoppio di Lapadula.

Rossi Che dire, segna dopo 4 anni dall’ultimo gol in serie A, nel mezzo gli infortuni, l’esperienza in Spagna, il ritorno pieno di incognite e la liberazione di oggi

Flop

Spolli Anche ai migliori capita una giornata no, a lui è successo oggi

Bertolacci Passi indietro oggi per lui, anche l’ammonizione avrebbe potuto essere evitabile. Si perde per strada e compie qualche ingenuità

Veloso Che non fosse un fulmine di guerra lo sapevamo, oggi anche coi piedi non ne azzecca una. Il Genoa cambia marcia quando esce dal campo in favore di Bessa.