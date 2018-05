¡Toca Tango! : l’esibizione che fa divertire, racconta il tango e diventa terapia

Genova. 1 giugno 2018. Emozioni, condivisione e tango. Questo è “¡Toca Tango!”, l’evento promosso da AISM, Associazione Italia Sclerosi Multipla, Sezione di Genova in collaborazione con l’ Associazione Culturale AZONZO. Uno spettacolo teatrale organizzato nell’ambito della Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla per celebrare i 50 anni dalla nascita dell’Associazione e il suo impegno a favore delle persone con SM.

Presso il Circolo Autorità Portuale, in via Albertazzi 3, Genova, a partire dalle ore 21.00, prenderà il via lo spettacolo che vedrà la partecipazione straordinaria del gruppo di tango terapia, nato nell’ambito dell’attività organizzata dalla Sezione di Genova.

“¡Toca Tango!” non vuole essere soltanto un’esibizione di tango ma un tentativo di raccontare la possibilità di convivenza e di dialogo tra popoli emigrati nella terra d’argento e la storia di questa affascinante disciplina fatta di sentimenti, di amore, di dolore.

Una serata all’insegna della condivisione e della danza come strumento di benessere e di unione. L’ingresso è a offerta libera; il ricavato raccolto sarà devoluto al finanziamento delle attività istituzionali della Sezione Provinciale AISM di Genova.

Per info:

AISM _ SEZIONE di Genova

Mail: aismgenova@aism.it

Tel: 010/2512298

Anzozo2018@gmail.com