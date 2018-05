Campo Ligure. La Campese acciuffa, in extremis, il pareggio (1-1) nella gara di andata dei play out del campionato di Promozione B e si giocherà tutto nella gara di ritorno, in programma tra sette giorni a Borzoli.

Le formazioni scese in campo:

Campese: Chiriaco, Pirlo, Caviglia, Marchelli, Pastorino, Macciò, Codreanu, Bertrand, Criscuolo, De Vecchi, De Gregorio

Borzoli: Piovesan, Maura, Cabras, Matarozzo, D’ Asaro, Vitellaro, Mendez, Fonseca, Sciutto, Esibiti, D’Ambroso