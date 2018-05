Tenta il “nascondino” con gli agenti di una volante, arrestato spacciatore

Genova. Appena uscito da un portone di via Fillak, nel quartiere di Sampierdarena, ha incrociato una volante e ha cercato, in ogni modo, di nascondersi alla vista. Ma proprio per questo motivo i poliziotti dell’U.P.G. lo hanno bloccato e, ad un primo controllo, hanno subito notato che nascondeva alcuni rotoli di banconote.

Da qui la decisione di un controllo più approfondito con il ritrovamento di un mazzo di chiavi che corrispondevano a un appartamento dello stabile dal quale l’uomo era uscito. Nel corso della perquisizione gli agenti hanno trovato 27 involucri termosaldati contenenti eroina per un peso loro di circa 55 grammi e un bilancino elettronico di precisione.

L’uomo, un 51enne italiano, con numerosi precedenti specifici, è stato, quindi, arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, in concorso con un genovese di 54 anni che è stato denunciato per lo stesso reato.