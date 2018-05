Teatro danza su un treno regionale: il gran Ballo dei fiori ad Euroflora

Genova. La Compagnia Italiana di Teatro e Danza a bordo di un treno regionale di Trenitalia per raggiungere Euroflora dove ha messo in scena il Gran ballo dei fiori.

Il gruppo, composto da cinquanta danzatori in abiti d’epoca (1810 e 1860) provenienti da Genova, Roma, Como e Napoli, insieme alle piccole ballerine di danza classica, è arrivato alla stazione di Genova Nervi.

Dopo una breve passeggiata nel centro di Nervi e una sosta in piazza per un “Valzer dei fiori” su musiche di Strauss hanno raggiunto i Parchi di Nervi. Alle 15, davanti al Museo di arte moderna, hanno dato il via alle danze con la spettacolare Quadriglia Francese – Coulon e proseguito con il maestoso Voci di Primavera su musica di Strauss.

La Compagnia rientrerà a Genova Piazza Principe, sempre a bordo di un treno regionale della flotta ligure di Trenitalia, per poi raggiungere Palazzo Reale dove, accompagnati dai clarinetti del Mademi Quartet, eseguirà una breve performance di danze dell’epoca della Reggenza rese famose da film come Guerra e Pace e Orgoglio e Pregiudizio