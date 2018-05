Tamponamento a catena alla Foce, otto feriti e traffico in tilt

Genova. Nessuna delle otto persone coinvolte in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio in corso Marconi, alla Foce, è in gravi condizioni. Ed è questa la notizia più importante.

Ma il sinistro che ha coinvolto tre auto, di cui una semidistrutta, è stato piuttosto complicato da gestire per le forze dell’ordine e i soccorsi chiamati sul posto.

Le vetture si sono tamponate l’un l’altra in prossimità del semaforo dove si svolta, per chi viaggia in direzione levante, verso via Casaregis, proprio sulla corsia della svolta a sinistra.

Tra i feriti, che viaggiavano a bordo delle tre auto, uomini e donne di diversa età: da una ragazza a una donna di 70 anni.

Sul posto la sezione infortunistica della polizia municipale oltre a tre pubbliche assistenze e un’automedica del 118. I feriti sono stati portati al Galliera e al San Martino