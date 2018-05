Susanna Scaramucci ancora vincente: sua la “Panoramica” femminile

Ottima partecipazione alla “Panoramica” di Genova, marcia sulle colline genovesi di circa 12 km che ha visto ancora una volta primeggiare fra le donne Susanna Scaramucci dell’Atletica Varazze che con il tempo di 1h04’23” ha messo in evidenza la propria superiorità sulle avversarie. Scaramucci che chiude in 29^ piazza assoluta davanti ad Annalisa Fagnoni, dell Frecce Bianche, dieci posizioni più indietro e soprattutto di oltre 2’ più lenta. Bronzo per Maria Sanchez Verdu della Podistica Peralto che chiude 47^.

Dopo il doveroso spazio all’eterna e sempre competitiva Susanna Scaramucci, la classifica racconta di una vittoria chiara di Roberto Porro che termina in 49’28” con i colori della Cambiaso Risso davanti ad Andrea Rattazzi dei Maratoneti Genovesi che spunta la volata con Maurizio Carta della Podistica Peralto. Davvero appassionante il testa a testa per il secondo posto che viene deciso da 2” in favore di Rattazzi. Quarto Giovanni Tornielli sempre della Podistica Peralto che piazza comunque, oltre alla Sanchez sul terzo gradino del podio femminile, e Carta su quello maschile, ben tre atleti nelle prime sei posizioni contando anche il sesto posto di Diego Martini, poco dietro a Nour Eddine Chakour.

Settimo arriva Agostino Giuliano della Delta Spedizioni, mentre Simone Patané della Cambiaso Risso è ottavo davanti a Franco Cusinato del GP Alpi Apuane e all’ennesimo membro della Podistica Peralto, Ottorino Piras.